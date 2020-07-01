Onur Tuna'nın adı geçen hafta Yağmur Karabal ile aşk dedikodusuna karışmıştı. İkilinin, Antalya Kalkan'da birlikte tatil yaptıkları iddia edilmişti. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Posta gazetesinde yer alan habere göre; hayranları ile selfie yapan Onur Tuna'nın, Yağmur Karabal'a dair sorular karşısında yüzü asıldı. Onur Tuna, aşk sorusuna yanıt vermeden hızla uzaklaştı.
Kaynak: posta.com.tr
Onur Tuna'yı kaçıran Yağmur Karabal sorusu!
Oyuncu Onur Tuna (34), sosyal medya fenomeni Yağmur Karabal (28) ile yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki haberlere bakın nasıl tepki verdi!
01.07.2020 19:26 Magazin