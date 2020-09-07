Onur Tuna'yla partner olan Hazal Kaya'dan 'boy farkı' itirafı!

1.60 boyundaki Hazal Kaya, 1.90’lık rol arkadaşı Onur Tuna ile aralarındaki boy farkı hakkında konuştu

07.09.2020 16:45 Magazin

Onur Tuna'yla partner olan Hazal Kaya'dan 'boy farkı' itirafı! Başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci ve Enis Arıkan'ın paylaştığı ‘Benden Ne Olur' adlı sinema filminin çekimleri başladı. Şimdilerde çekimler için sette olan güzel oyuncu halinden son derece memnun görünürken, filmdeki partneri Onur Tuna ile arasındaki boy farkına dair eğlenceli bir video paylaşıldı.

İşte o görüntüler:
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