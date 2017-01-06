Orgazm olmak için 5 kural!

Uzun süreli bir orgazm için 5 altın kural...

Cinsellik - 06 Ocak 2017 13:46

Arzulama ve odaklanma!



Kafanızdaki tüm düşünceleri bir kenara bırakıp, kendinizi kusursuz bir sevişmeye ve orgazma odaklamasınız.



Uyarılma



Bu aşamada partneriniz devreye giriyor. Hassas bölgelerinize dokunarak ve okşayarak ufak uyarılar göndermeli.



Orgazm



Ciddi anlamda kontrol edemediğiniz ve dayanamadığınız anda artık kendinizi o eşsiz duyguya bırakın, rahatlayın ve anın tadını çıkarın.



Zincirleme orgazm



İlk orgazmın ardından zincirleme bir orgazmın yaşanması için yaklaşık 30 saniye gibi bir süreniz var. Ve bu noktada partnerinizin yardımlarına ihtiyaç duyacaksınız.



Tecrübe



Eşsiz bir zincirleme orgazma ulaşmak, defalarca sevişme tecrübesi ile kazanılabilecek bir durumdur.

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