Orgazm sorunsalı!

Hassas noktasını bilen kadınlar için orgazma ulaşmak o kadar da zor değil!

Cinsellik - 20 Ocak 2017 10:28

Kadınları orgazma ulaştıran noktalar olarak yalnızca vajina ve klitoris üzerinde durulsa da aslında yapılan yeni bir araştırma, kadınları tahrik etmeye dair anlayışımızı genişletmemiz gerekliliğini ortaya koydu.



Seks çalışmaları ile yapılan kapsamlı bir değerlendirme ile Concordia’dan araştırmacılar, kadının kendini neyin tahrik ettiğini bildiği takdirde, orgazma ulaşmanın o kadar da zor olmadığı sonucuna vardılar.



Doğru dokunuş ve ritim ile kadın, klitoris, G-noktası, serviks ve hatta dudaklar, meme uçları, kulaklar, boyun ve parmaklar gibi genital olmayan bölgelerde bile orgazmı tecrübe edebilir. Tabii ki her kadın açısından durum farklı olabilir.



Ancak araştırmacılar, partnerlerin bu çok merak edilen ‘formül’ü bulduklarında gerisini boş vermeye başlamamaları gerektiği konusunda da uyarıyor.



Erkeğin erotik vücut haritası değişmezken, kadının ‘tetikleyici bölgeleri’ zaman içerisinde sürekli evrimleşiyor.



Kadının orgazma giden yolunda, farklı partnerler, ortamlar, sesler ve tecrübeler de önemli ölçüde rol sahibi.



Araştırma ekibinden Prof. Jim Pfaus, “Erkeklerin aksine, kadınlar, orgazmik deneyimlerde, hayatları boyunca değişim içerisinde olan, kayda değer bir çeşitliliğe sahipler” diyor araştırmadan psikolog “Bir kadının erotik beden haritası, taş üzerine kazınmış değil; tecrübe, keşif ve inşadan oluşan süregelen bir süreç” diyor.

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