Orgazmın 6 faydası

Orgazmın faydaları saymakla bitmiyor!

Cinsellik - 12 Ocak 2017 10:43

İşte orgazmın 6 faydası;



1 - Kanser riskini azaltıyor

2 - İlişkiyi güçlendiriyor. Seks, çiftler arasındaki bağlılığı arttırıyor.

3 - Rahat bir uyku sağlıyor.

4 - Kendine güveni arttırıyor.

5 - 20 dakikalık bir cinsel ilişkide 100 kalori ya da daha fazlasını yakmanız mümkün!

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