Orgazmın 6 faydası

Orgazmın faydaları saymakla bitmiyor!

Cinsellik - 12 Ocak 2017 10:43
Orgazmın 6 faydası
İşte orgazmın 6 faydası;

1 - Kanser riskini azaltıyor
2 - İlişkiyi güçlendiriyor. Seks, çiftler arasındaki bağlılığı arttırıyor.
3 - Rahat bir uyku sağlıyor.
4 - Kendine güveni arttırıyor.
5 - 20 dakikalık bir cinsel ilişkide 100 kalori ya da daha fazlasını yakmanız mümkün!
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