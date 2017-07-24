Orkan Çınar, Beşiktaş'ta...

Futbol - 24 Temmuz 2017 15:54

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği Orkan Çınar bugün sabah saatlerinde Fulya'da sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Çınar; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.Orkan Çınar'ın, Siyah-Beyazlı ekiple sözleşme imzaladıktan sonra yarın İspanya'daki kampa katılması bekleniyor.Kaynak:DHA