Orkan Çınar, Beşiktaş'ta...

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkan Çınar sağlık kontrolünden geçti.

Futbol - 24 Temmuz 2017 15:54
Orkan Çınar, Beşiktaş'ta...
Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği Orkan Çınar bugün sabah saatlerinde Fulya'da sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Çınar; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Orkan Çınar'ın, Siyah-Beyazlı ekiple sözleşme imzaladıktan sonra yarın İspanya'daki kampa katılması bekleniyor.

Kaynak:DHA
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Bağlantılar: Orkan Çınar, Beşiktaş

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