Orta kulak iltihabı soğuk havaları seviyor!

Soğuk havalar pek çok hastalığın oluşumuna zemin hazırlarken, özellikle orta kulak iltihabı bu dönemde sağlığı tehdit eden rahatsızlıkların başında geliyor. Ateş, işitme problemleri ve kulak akıntısı ile gelebilen hastalık; erken tanı, tedavi ve düzenli takip ile kontrol altına alınabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, orta kulak iltihabı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Sağlık - 20 Şubat 2017 10:51

Kış hastalıklarına çok yakalanıyorsanız…

Kulak zarı ve iç kulak duvarı arasında kalan, işitmede iletimi sağlayan bölüm olan orta kulak boşluğunda meydana gelen enfeksiyona orta kulak iltihabı denmektedir. Hastalık, ani başlangıçlı ve uzun süreçli orta kulak iltihabı olarak ortaya çıkmaktadır. Sonbahar ve kış aylarında; kişilerde nezle, grip, sinüzit gibi rahatsızlıklar artığı için orta kulak iltihaplarında da artış görülmektedir. Bu hastalıklardaki enfeksiyonlar, hem östaki tüpünün çalışmasını bozmakta hem de mikrobiyal geçişe neden olduğundan orta kulak iltihabı geçirme riski ve sıklığını da artırmaktadır.



Bu belirtilere dikkat!

Yüksek ateş

Şiddetli ağrı

Geçici işitme azalması veya kulakta dolgunluk hissi

Kulak zarında delinme olmuşsa, akıntı

Çocuklarda daha sık görülüyor

Orta kulaktan hava, sıvı ve mikrobiyal alışveriş, genze açılan östaki tüpü vasıtasıyla olmaktadır. Çocuklarda bu organ yetişkinlere göre daha yatay yerleşimli olduğundan orta kulağa mikrobiyal geçiş daha kolay, aksi yönde bir geçiş ise daha zor olmaktadır. Ayrıca çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik tablolar erişkinlere göre daha sık izlenmektedir. Yine geniz eti büyüklüğü genellikle çocuklara has bir durumdur. Bundan dolayı çocuklarda, orta kulak iltihabına daha sık rastlanmaktadır. Geniz eti, alerjik nezle, kronik sinüzit, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme orta kulak iltihabına yakalanma riskini arttıran nedenler arasındadır.



Sigaralı ortamlardan uzak durulmalı

Tedavi edilmeyen orta kulak iltihapları ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Kulak zarında çökme veya yapışmalar, kulak zarı delinmeleri, işitmeyi sağlayan kemikçik zincirde erimeler, kalıcı işitme kayıpları, sürekli iltihabi akıntılar, yüz felci, denge bozukluğu, baş dönmeleri, menenjit ve beyin apsesi gelişimi görülebilir. Bu tip komplikasyonların gelişimini önlemede tedavi sırasında ilaç kullanımının yanı sıra; düzenli takip de çok önemlidir. Alerji, kronik sinüzit gibi süregelen rahatsızlıkların tedavisi, sigara içmemek, çocukların pasif içici olmalarını engellemek, hava kirliliğinden uzak durmak ve reflünün tedavi edilmesi, orta kulak iltihabından korunmada çok önemlidir.



Zamanında tedavi çok önemli

Yılda 3-4 defadan fazla olan veya 3 ay boyunca tüm tedavilere rağmen iyileşmeyen orta kulak iltihaplarında altta yatan sebepler belirlenmelidir. Sık geçirilen veya iyileşmeyen orta kulak iltihaplarında ilaç tedavisinden çok cerrahi müdahale önerilmektedir. Bunlar arasında; kulak zarına mikroskobik küçük kesiyle drenaj (miringotomi), kulak zarına tüp konulması, geniz eti operasyonu yer almaktadır. Başlangıç döneminde tedavinin gecikmesi durumunda ise kliniğin tipi ve seyri ağırlaşmakta, tedavide işitmeden çok hastanın yaşamını sorunsuz idame etmesini hedefleyen ağır cerrahiler gerekebilmektedir.

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