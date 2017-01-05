Posta'da yer alan habere göre 2 milyon TL'lik bir anlaşma imzalayan Fahriye Evcen'in sevgilisi Burak Özçivit de Kuveyt'teki bir bankanın reklamlarında oynamış, 3 milyon TL almıştı.
Ortadoğu zenginleri Fahriye Evcen ile Burak Özçivit!
atv'deki 'Ölene Kadar' dizisiyle ekranlara dönecek olan Fahriye Evcen, Ortadoğu'da bir kozmetik markasının yüzü oldu.Magazin - 05 Ocak 2017 11:28
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