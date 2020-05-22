Oruç sonrası beslenmeye dikkat!

- Bir ay boyunca boş mideyle dolaştığınızı unutmayın. Önünüze gelen her şeyi hemen yemek zorunda değilsiniz. Bedeninizin bir anda 30 günü unutmasını beklemeyin.- Kahvaltıda tam tahıllı ekmek ve protein almayı ihmal etmeyin.- Düzenli yemek kadar düzenli sıvı almak da önemlidir. Su içmeyi ihmal etmeyin.- Bir ay boyunca sigaraya disiplin getirdiniz. Bu fırsattan yararlanın, sigarayı bırakın.- Gece yemelerini hemen durdurun. Aksi halde kilolar kaçınılmaz olur.- Bolca spor yapın.- Her gün en az 8 saat uyumayı ihmal etmeyin.- Mide hastaları reflüsü olanlar bayramda aşırı yemeyin, fazla kahve içmekten uzak durun. Yoksa sessiz duran gastriniz reflünüz bir anda sorun çıkarmaya başlar.- Şeker hastaları adı üstünde bu şeker bayramı ama şeker yemek size göre değil. Diyetinizi bozmayın. İlaçlarınıza devam edin.- Yüksek tansiyon hastaları zaten normalin üzerinde tüketilen tuzu olur olmaz ve kontrolsüz yiyerek daha da arttırıp tansiyonunuzu yoldan çıkarmayın.- Sıcaklar bastırdı, havalar giderek daha da ısınacak. Böbrek hastaları yeterli sıvı almayı unutmayın.