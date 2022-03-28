Oscar Ödülleri'ne damga vuran an! Will Smith, Chris Rock'ı tokatladı!

Oscar Ödülleri bu gecce sahiplerini buldu. Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül töreninde Ukrayna mesajı verildi.Will Smith'in hareketi törene damga vurdu.Chris Rock, Smith'in saçkıran hastalığı geçiren eşi Jada Pinkett Smith'in saçıyla ilgili şaka yapınca, Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock'a vurdu daha sonra ‘Karımın adını ağzına alma’ diye bağırdı.Durum sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Kimi kullanıcılar kurgu derken kimi gerçek olduğunu düşündü.Smith, daha sonra en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ünlü oyuncunun ödül aldığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Smith törende özür diledi.