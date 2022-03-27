Tüm zamanların en zengin Oscar ödüllü aktör ve aktrislerinin olduğunu anladık... ve bu listede bir 2022 adayı bile var!
Bu çöküşte büyük bir yıldız gücü var! Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Meryl Streep ve Julia Roberts gibi isimlerin hepsi bu dökümde yer alıyor (ve net değerlerini görünce şok olabilirsiniz!)
Aktörlere ve aktrislere göre ayırdık, böylece tüm zamanların en zengin 10 Oscar ödüllü aktörünü ve aktrisini göreceksiniz.
Oscar Ödüllü En Zengin Aktörler ve Aktrisler Açıklandı (& Bir Efsane 600 Milyon Dolarla En Değerli!)
Diğer Oscar kazananları arasında en yüksek net değere sahip 10 kadın ve erkeği görmek için aşağı kaydırın...
10. Al Pacino - 120 milyon dolar
Bir Kadın Kokusu (1993) için En İyi Erkek Oyuncu Oscar kazanan
10. Meryl Streep - 150 milyon dolar
Sophie's Choice (1983) ve The Iron Lady (2012) filmleri ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı
9. Matthew McConaughey - 140 milyon dolar
9. Charlize Theron 160 milyon dolar
Canavar için En İyi Kadın Oyuncu Oscar kazanan (2004)
8. Jamie Foxx - 150 milyon dolar
Ray için En İyi Erkek Oyuncu Oscar kazanan (2005)
8. Sandra Bullock - 200 milyon dolar
The Blind Side (2010) En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.
7. Anthony Hopkins - 160 milyon dolar
Kuzuların Sessizliği (1992) ve Baba (2020) En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü Sahibi
7. Reese Witherspoon - 200 milyon dolar
Walk the Line (2006) En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.
6. Denzel Washington - 250 milyon dolar
6. Jane Fonda - 200 milyon dolar
Klute (1972) ve Coming Home (1979) En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı
5. Leonardo DiCaprio - 260 milyon dolar
The Revenant için En İyi Erkek Oyuncu Oscar kazananı (2016)
5. Nicole Kidman - 250 milyon dolar
The Hours (2003) ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı ve bu gece Olmak Ricardos için bir aday
4. Michael Douglas - 350 milyon dolar
Wall Street için En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü (1989)
4. Julia Roberts - 250 milyon dolar
Erin Brockovich için En İyi Kadın Oyuncu Oscar kazanan (2001
3. Tom Hanks - 400 milyon dolar
Philadelphia (1994) ve Forrest Gump (1995) En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı
3. Cher - 360 milyon dolar
Moonstruck için En İyi Kadın Oyuncu Oscar kazanan (1987)
2. Jack Nicholson - 400 milyon dolar
One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) ve As Good as It Gets (1998) filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü Sahibi
2. Barbra Streisand - 400 milyon dolar
Komik Kız için En İyi Kadın Oyuncu Oscar kazanan (1969)
1. Robert de Niro - 500 milyon dolar
Raging Bull için En İyi Erkek Oyuncu Oscar kazananı (1981
1. Elizabeth Taylor - 600 milyon dolar
Butterfield 8 (1961) ve Who's Afraid of Virginia Woolf ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. (1967
Oscar Ödüllü En Zengin Aktörler ve Aktrisler Açıklandı
2022 Oscar'ları bu akşam ABC'de yayınlanacak ve merak edenler için çok ilginç içeriklerimiz var.
27.03.2022 22:12 Dünya Magazin