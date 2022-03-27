Oscar Ödüllü En Zengin Aktörler ve Aktrisler Açıklandı

2022 Oscar'ları bu akşam ABC'de yayınlanacak ve merak edenler için çok ilginç içeriklerimiz var.

27.03.2022 22:12 Dünya Magazin

Oscar Ödüllü En Zengin Aktörler ve Aktrisler Açıklandı Tüm zamanların en zengin Oscar ödüllü aktör ve aktrislerinin olduğunu anladık... ve bu listede bir 2022 adayı bile var!

Bu çöküşte büyük bir yıldız gücü var! Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Meryl Streep ve Julia Roberts gibi isimlerin hepsi bu dökümde yer alıyor (ve net değerlerini görünce şok olabilirsiniz!)

Aktörlere ve aktrislere göre ayırdık, böylece tüm zamanların en zengin 10 Oscar ödüllü aktörünü ve aktrisini göreceksiniz.


Oscar Ödüllü En Zengin Aktörler ve Aktrisler Açıklandı (& Bir Efsane 600 Milyon Dolarla En Değerli!)

Diğer Oscar kazananları arasında en yüksek net değere sahip 10 kadın ve erkeği görmek için aşağı kaydırın...



10. Al Pacino - 120 milyon dolar

Bir Kadın Kokusu (1993) için En İyi Erkek Oyuncu Oscar kazanan


10. Meryl Streep - 150 milyon dolar

Sophie's Choice (1983) ve The Iron Lady (2012) filmleri ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı


9. Matthew McConaughey - 140 milyon dolar


9. Charlize Theron 160 milyon dolar

Canavar için En İyi Kadın Oyuncu Oscar kazanan (2004)


8. Jamie Foxx - 150 milyon dolar

Ray için En İyi Erkek Oyuncu Oscar kazanan (2005)


8. Sandra Bullock - 200 milyon dolar

The Blind Side (2010) En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.


7. Anthony Hopkins - 160 milyon dolar

Kuzuların Sessizliği (1992) ve Baba (2020) En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü Sahibi


7. Reese Witherspoon - 200 milyon dolar

Walk the Line (2006) En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.


6. Denzel Washington - 250 milyon dolar


6. Jane Fonda - 200 milyon dolar

Klute (1972) ve Coming Home (1979) En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı


5. Leonardo DiCaprio - 260 milyon dolar

The Revenant için En İyi Erkek Oyuncu Oscar kazananı (2016)


5. Nicole Kidman - 250 milyon dolar

The Hours (2003) ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı ve bu gece Olmak Ricardos için bir aday


4. Michael Douglas - 350 milyon dolar

Wall Street için En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü (1989)


4. Julia Roberts - 250 milyon dolar

Erin Brockovich için En İyi Kadın Oyuncu Oscar kazanan (2001


3. Tom Hanks - 400 milyon dolar

Philadelphia (1994) ve Forrest Gump (1995) En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı


3. Cher - 360 milyon dolar

Moonstruck için En İyi Kadın Oyuncu Oscar kazanan (1987)


2. Jack Nicholson - 400 milyon dolar

One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) ve As Good as It Gets (1998) filmleriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü Sahibi



2. Barbra Streisand - 400 milyon dolar

Komik Kız için En İyi Kadın Oyuncu Oscar kazanan (1969)



1. Robert de Niro - 500 milyon dolar

Raging Bull için En İyi Erkek Oyuncu Oscar kazananı (1981



1. Elizabeth Taylor - 600 milyon dolar

Butterfield 8 (1961) ve Who's Afraid of Virginia Woolf ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. (1967
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