Oskar Adayı: Yaşamın Kıyısında

Yalnız ve asabi bir adamın hayatının birden değişimini konu alan film, dram meraklısı izleyecilerle buluşuyor.

Elektrik, kapıcılık ve sıhhi tesisat gibi sıradan işlerle tek odalı bir evde tek başına yaşayan Lee Chandler, uzun zamandır uğramadığı, doğup büyüdüğü kentten acil bir telefon almasıyla tüm planları bozulur. Kalp hastalığı ile mücadele eden abisi acilen hastaneye kaldırılmıştır ve durumu bu kez oldukça ciddidir.



Genç adam kafasındaki soru işaretleriyle birlikte yola çıkar fakat hastanede onu hiç güzel haberle beklememektedir…



Kenneth Lonergan'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Casey Affleck ve Michelle Williams'ın yer aldığı Manchester by the Sea, ölüm ve geçmişin iç içe geçtiği bir dram öyküsü anlatıyor.



Yalnız ve asabi biri olan Lee (Casey Affleck), bir gün abisinin öldüğü haberini alır. Bu haber üzerine doğup büyüdüğü kasabaya dönen Lee, abisinin tüm varlığını kendisine bıraktığını öğrenir, buna yeğeninin velayeti de dâhildir. Böyle bir sorumluluğun altına girmek istemeyen Lee'nin hayatı eski karısının da denkleme dâhil olmasıyla işin içinden çıkılmaz bir hâl alacaktır.



Filmde Casey Affleck'in yeğeni rolündeki Lucas Hedges, şu anda Lucille Lortel Tiyatrosu'nda 'Yen' isimli oyunda 'Hench' adlı genci canlandırıyor. Filmle aynı zamanda izleyicilerle buluşan tiyatro oyunu Yen'in; Türkiye'de de bu ay sergilenmeye başladığını biliyor musunuz? Ülkemizde de Lucas'ın rolünü şu an 'Dayan Yüreğim' isimli dizide başrollerde oynayan Bora Akkaş üstleniyor...



