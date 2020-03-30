Osman Bey, Şer İttifakına dur duyabilecek mi?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20:00’de ATV ekranında yanıt bulacak.Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ büyük sürprizlerle ve heyecanla dolu yeni bölümleriyle her çarşamba ATV’de.