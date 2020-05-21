Osman Bey'in kutlu rüyası sosyal medyada trend oldu!

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting listesinin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’, çarşamba akşamı #KutluRüya etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Twitter Türkiye’de gece boyunca trend listesinde birinci sırada bulunan dizi, dünya trend listesinde de yedinci sırada alırken Instagram’da da yoğun etkileşim aldı.Osmanlı tarihine dair en erken kaynaklarda yer alan ve Osman Bey’in “Göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı, o kadar uluğ bir ağaç oldu ki bu diyarları aşıp suyun ötelerine ulaştı” sözleriyle anlattığı kutlu rüya; zikir zahnesi, özel bir tasarım ve müthiş görsel efektlerle sunuldu. ‘Kuruluş Osman’ seyircileri, bu tarihi sahneyi sosyal medyada övgüye boğdu.Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni bölümleriyle her çarşamba ATV ekranında.