Osman Çarmıklı yıllara meydan okuyor

Sosyete - 03 Şubat 2017 10:35

Organik beslenmeye dikkat eden Osman Bey, yıllara meydan okuyan düzgün fiziği ile dikkat çekiyordu. Çarmıklı, alışveriş merkezindeki kitap evinden takip ettiği birkaç yazarın yeni kitabını aldıktan sonra torunları için giyim ve oyuncak mağazalarını gezerek alışverişine devam etti.