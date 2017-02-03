Osman Çarmıklı yıllara meydan okuyor
Osçar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çarmıklı alışveriş için Akmerkez’i tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor.Sosyete - 03 Şubat 2017 10:35
Organik beslenmeye dikkat eden Osman Bey, yıllara meydan okuyan düzgün fiziği ile dikkat çekiyordu. Çarmıklı, alışveriş merkezindeki kitap evinden takip ettiği birkaç yazarın yeni kitabını aldıktan sonra torunları için giyim ve oyuncak mağazalarını gezerek alışverişine devam etti.
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