Osmanlı Subayı İstanbul'a Süleymaniye’de veda etti

Sinema - 24 Nisan 2017 10:52

Büyük bir kısmı Türkiye’de gerçekleşen çekimler boyunca ülkenin her karesine ve otantik dokusuna hayran kalan dünya starları Michiel Huisman ve Hera Hilmar Süleymaniye Camisi’nde de büyülendi.Camide gerçekleşen çekimler boyunca müthiş bir titizlikle çalışan çekim ekibi de oyuncular gibi geleneklere saygı göstererek ayakkabılarının üzerine galoş giymek yerine, ayakkabılarını çıkararak çekim yapmayı tercih etti.“Osmanlı Subayı” Sinopsis:‘Aşkın ve savaşın ortasında’ sloganıyla seyirciyle buluşacak olan film, abisinin anısını yaşatmak için tıp eğitimi alarak hemşire olan Lillie ( Hera Hilmar )’nin hikayesi.“Osmanlı Subayı” 1914 yılında, 1. Dünya Savaşı’nın başında, Doğu Anadolu’da geçiyor.Lillie ( Hera Hilmar) Jude ( Josh Hartnett ) ile tanıştıktan sonra, 60 gün süren zorlu bir yolculuk ile önce İstanbul’a ardından Doğu Anadolu’ya gider. Melih Paşa ( Selçuk Yöntem ) onu İstanbul’dan yanında Osmanlı Subayı İsmail ( Michiel Huisman ) ile birlikte Doğu’ya yollar. Yardım götürdüğü hastanenin Başhekimi Woodruff ( Ben Kingsley ) hastanenin de bulundukları coğrafyanın da Amerikalı bir kadına uygun olmadığını ve geri dönmesini söyler. Komutan Halil Bey ( Haluk Bilginer)’in de farklı bir gerekçeyle Lillie’nin kalmasına itirazı vardır. Ancak genç kadın tüm itirazlara rağmen savaşın eşiğindeki bölgede ve iki aşk arasında kalacaktır.Rusların bölgeyi işgale başlaması ve Ermeni çetelerin ayaklanmaları ile herkesin hayatı alt üst olacaktır.