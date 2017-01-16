Osmanlıspor: 0 Beşiktaş: 2

Beşiktaş zorlu Ankara deplasmanında Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

Futbol - 16 Ocak 2017 20:56
Osmanlıspor: 0 Beşiktaş: 2
Spor Toto Süper Lig 17. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş Osmanlı Stadı'ndaki maçta Osmanlıspor'u 2-0 yenerek ikinci yarıya galibiyete başladı

Beşiktaş'ın gollerini 20. dakikada Talisca ve ve 90+2. dakikada Cenk Tosun attı.
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Bağlantılar: Osmanlıspor, Beşiktaş

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