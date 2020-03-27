ÖSYM'den flaş YKS ve KPSS açıklaması

Ülkemizde corona virüsü görülmesi sebebiyle okullar uzaktan eğitim kararı alınca milyonlarca öğrenci '' KPSS ertelendi mi, ne zaman yapılacak'' sorusuna yanıt aramaya başladı.KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak."