Kültür-Sanat - 07 Şubat 2017 14:55

Geçtiğimiz hafta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde sergilenenen oyunun ilk gösteriminde; TOÇEV'in destek verdiği öğrenciler ve aileleri, Otizm Güçlü Aile Derneği, Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği ve Kadıköy Belediyesi Engelliler Merkezi öğrencileri ve aileleri, Blogger anneler, Bazı eğitimciler ve eğitim danışmanları (Şenay Baransel, Şebnem Panahzat), Sanat Tarihçileri Paulo Giradelli ve Miyuki Aiko Çocuklar için adalet çağrıcı'larından, Kagider eski başkan yardımcısı iletişimci Meltem Gurler, oyuncu Zeynep Özyacılar ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Tolga Yeter de davetliler arasındaydı.Yonca İnal’ın yazdığı Okan Patırer’in yönettiği 'Öteki Beriki İlerisi Gerisi'; birim tarihinde, sezon içinde sahnelenen ilk mezuniyet oyunu olma özelliğini taşıyor. Çocukların gözünden yetişkinlere sesleniyor ve tüm tiyatro severlerin keyifle izleyeceği birçok konuya dikkat çekiyor."Neresine sığacağım ben bu dünyanın","Hayat bazen bizi kendiliğinden öteki yapar","Dönüşebiliriz ama değiştirilemeyiz","Ma- Me- Mi- Mu","Diğerine bakmak","Sıra dışı düşünceler; Gölge","Güneşin çocukları" ve"Kapılar" isimli 8 epizod, 36 çocuğun sahne üzerinden, "farklılıklarımızla yaşamayı öğrenebilir miyiz?" sorusuna aradıkları cevapları, önermeleri ve göndermeleri seyre açan bir fark ediş hikayesi...Öteki Beriki İlerisi Gerisi’nin sahnelenme takvimi, www.ibbst.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz...Yazan : Yonca İnalYöneten : Okan PatırerDramaturg : Sinem ÖzlekKostüm Tasarımı : Aslıhan PekünMüzik : Uskan ÇelebiIşık Tasarımı : Murat SelçukEfekt Tasarımı : Hamza DeğirmenciOrkestra : Pacem MusicaKoreografi : Hamit ErentürkOyuncular:Ada Demirer, Ada Özdemir, Alisa Çoban, Ata Sümerol, Ateş Karabağ, Arda Tıkız, Ali Çınar Baktıaya, Azra Duru Yılmaz, Berk Tozkoparan, Berra Çimenlioğlu, Beyza Kelebek, Buse Şükri, Ceyda Çelik, Defne Atlı, Defne Yaz Köprülü, Derin Cenberoğlu, Derya Köftecioğlu, Dilara Göktürk, Efe Çelebi,Efe Müftüoğlu, Elfin Tekcan, Elif Sevinç, Emre Durak, Eren Mehmet Kurgun, Hale Akarsu, Ilgın Demirkan, Irmak Koncal, Işık Zeynep Çakır, N. Kerem Dalyan,Nurperi Nurdan, Melisa Talya Konya, Sevgi Sena Müderrisoğlu,Şeval Şimal Kaçur,Talia Türkmenoğlu,Yiğit Ali Uslu, Yasemin Kayabay, Zeynep Ballıkaya ve Zeynep Eriş rol alıyor.Detaylı Bilgi İçin:İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI MÜDÜRLÜĞÜBasın ve Halkla İlişkiler – 0212 455 39 34 - 0212 455 39 35ÇOCUK TİYATROSU EĞİTİM BİRİMİ HAKKINDAİBB Şehir Tiyatroları’nın çok önemsediği ‘Çocuk Tiyatrosu’ ilk kez 1934 yılında Muhsin Ertuğrul’un direktifleriyle kurulmuştur. 1950 yılından itibaren Ferih Egemen’in “Çocuk oyunlarında, çocuk rollerini çocukların oynaması gerekir” yaklaşımıyla da bugüne uzanan zincirin ilk halkası atılmış ve bu yaklaşım doğrultusunda ‘Çocuk Korosu’ kurulmuştur.Böylece dans eğitimi de verilmeye; aldığı eğitimle, pratik çalışmalarla daha sonraki sezonlarda oynanacak oyunlara, müzikallere çocuk-genç oyuncular yetiştirilmeye başlanmıştır.Bugünün pek çok değerli sanatçısının, o çocuk korosundan ve eğitiminden yetiştiğini biliyoruz.Bir süre ara verilen eğitim çalışmaları 1985-1986 tiyatro sezonunda geleceğin tiyatro seyircisini, geleceğin oyuncularını yetiştirmenin yanı sıra kendini düzgün ve doğru ifade etmeyi bilen, soran sorgulayan, çağdaş çocuklar yetiştirmek amacıyla ve daha güçlü olarak ‘Çocuk Tiyatro Birimi’ adı altında yeniden kurulmuştur.Yıllar içerisinde Neş’e Erçetin Atakan’ın önderliğindeki bir ekiple artık ismi ‘Çocuk-Genç Eğitim Birimi’ne dönüşen birim, eğitim programını daha da geliştirerek programınaSahne Eğitimi, Müzik, Yaratıcı Drama, Hareket-Dans, Konuşma Eğitimi, Dekor, Kostüm dersleriyle devam etmiştir. Daha sonra Psikolog Çiğdem Aydın’ın oluşturduğu Sosyal Beceri dersi öğrenci-eğitmen-aile arasındaki üçgende önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir.Neşe' Erçetin Atakan'ın bu alanda yaptığı son derece önemli çalışmalar, ürettiği projeler, oyunlar, ÇEB’nin kurumsallaşması, çocuklara sanatın, tiyatronun sevdirilmesi, çocuk oyuncuların yetişmesi ve hatta ileriki yaşlarda bu mesleği seçmek isteyen çocuklar için bir temel oluşturulması açısından yeni bir mihenk taşı olmuştur.Neş'e Erçetin Atakan'ın ardından; Betül Kızılok Bavli, sonrasında Hasibe Eren'in kıymetli çabalarıyla yeni öğrenciler yetiştirmeye devam eden birim, son 6 yıldır Yonca İnal'ın liderliğinde çalışmalarını sürdürmektedir.2010-2012 Öğrenim yılında Yonca İnal'ın yazıp Gökhan Eğilmezbaş'ın yönettiği İstanbul’da Çocuk Olmak2012-2014 Öğrenim yılında Yonca İnal’ın yazıp Gökhan Eğilmezbaş ile birlikte yönettiği Çocuk Olmak Çocuk KalmakÖteki Beriki İlerisi Gerisi, 29 Ocak 2017 Pazar günü 16:00 ve19:00'da iki defa sahnelendi ve izleyicilerden büyük beğeni aldı.Davetliler arasında TOÇEV'in destek verdiği öğrenciler ve aileleri.Otizm Güçlü Aile Derneği,Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği ve Kadıköy Belediyesi Engelliler Merkezi öğrencileri ve aileleri.Blogger anneler, Bazı eğitimciler ve eğitim danışmanları (Şenay Baransel, Şebnem Panahzat)Sanat Tarihçileri Paulo Giradelli ve Miyuki AikoÇocuklar için adalet çağrıcı'larından, Kagider eski başkan yardımcısı iletişimci Meltem Gurler, oyuncu Zeynep Özyacılar ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Tolga Yeter de davetliler arasındaydı.2014-2016 Öğrenim yılında Yonca İnalın yazıp Okan Patırer' in yönettiği Öteki Beriki İleri Gerisi isimli oyunlarla İBB Şehir Tiyatroları'nın geleneksel çocuk şenliği programlarına da giren ÇEB mezuniyet oyunları, geleneğin seyirciyle buluşmasını da sağlayarak önemli bir rol üstlenmiştir.2016- 2017 sezonu boyunca " Öteki Beriki İlerisi Gerisi " oyunuyla özel gösterimler yapmaya devam edecek olan Çocuk Eğitim Birimi; oyunun konusu itibariyle de mümkün olduğunca çok aileye, eğitimciye, çocuğa, seyirciye ulaşmayı hedeflemektedir.2016-2018 öğretim yılına Ekim Ayı’nda yapılacak sınav sonucunun ardından Kasım Ayı’nda başlayacak olan birim;Sahne-OyunculukDramaturgiDiksiyonSosyal BeceriDansŞanDoğaçlama 1 - Oyunculuğa Giriş 1Doğaçlama 2 - Ses, Beden, HareketTasarımMüzikMüzik-Oyun KurmacaOlmak ile Oynamak arasındaki "O" Çizgi başlıklı dersler ile eğitim programını sürdürecektir.