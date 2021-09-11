Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi! Düğünde Engin Akyürek böyle göbek attı

Uzun zamandır birlikte olan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncuların Ankara'da gerçekleşen düğünde renkli anlar yaşandı.Oyuncuların, nikah şahitliklerini Engin Akyürek ile Toygar Işıklı üstlendi. Işıklı daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını da okudu. Çiftin ilk dansları ise herkesi hayran bıraktı.Düğüne pek çok ünlü isim katıldı. Ebru Şahin gecceye sevgilisi Cedi Osman'la geldi. Şahin, bir araya sahneye çıkıp göbek attı. Arkadaşlarının düğününde oldukça eğlenen Engin Akyürek de sık sık sahneye çıkarak oynamayı ihmal etmedi.