Öykü Çelik ile İsmail Berhan barıştı!

Öykü Çelik ile İsmail Berhan, geçtiğimiz ay ilişkilerini noktalamıştı. Çelik ve Berhan, düğün hazırlıkları yaparken ayrılık kararı almıştı. Ancak çiftin ayrılığı uzun sürmedi. Öykü Çelik, sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafa kalp emojisi koyarak barıştıklarını duyurdu. Çelik ve Berhan'ın, tekrardan evlilik hazırlığına girmesi bekleniyor.