Öykü Çelik ile İsmail Berhan, geçtiğimiz ay ilişkilerini noktalamıştı. Çelik ve Berhan, düğün hazırlıkları yaparken ayrılık kararı almıştı. Ancak çiftin ayrılığı uzun sürmedi. Öykü Çelik, sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafa kalp emojisi koyarak barıştıklarını duyurdu. Çelik ve Berhan'ın, tekrardan evlilik hazırlığına girmesi bekleniyor.
Öykü Çelik ile İsmail Berhan barıştı!
Ünlü oyuncu Öykü Çelik, evlilik teklifine 'Evet' dediği sevgilisi İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Ancak çiftin ayrılığı bir ay sürdü. Aralarındaki. buzları eriten ikili barıştı.
09.06.2021 00:10 Magazin