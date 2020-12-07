Öykü Çelik, Survivor'da mı yarışacak?

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün Survivor 2021'de yarışacak ilk ismi açıklamıştı. Cemal Hünal'ın ardından bir ismin daha Survivor'da yarışacağı iddia edildi. Sosyal medyada Öykü Çelik'in de yarışmaya katılacağı konuşulmaya başladı. Henüz resmi açıklama yapıldı.Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Öykü Çelik etek çıkışıyla gündeme gelmişti. Katıldığı bir programda söylediği “Ben Karadenizliyim. K.çına kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım.” sözleri olay olmuştu.