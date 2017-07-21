Öykü Çelik, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı'nın oğlu Serhan ile geçen Ocak'ta aşk yaşamaya başlamıştı.
Tatil için tekneyle Yunan adalarına giden sevgililer İstanbul’a döndü. Önceki akşam Yeniköy’deydi.
Alışveriş yaptıktan sonra cipe binen Öykü Çelik ile Serdal Adalı aracın içinde aşka gelip öpüştü.
Öykü Çelik, Ağustos 2014’te evlendiği Bursalı Ahmet Çakan’dan Kasım 2015’te boşanmıştı. Geçen yaz da meslektaşı Burak Çelik ile birlikte olmuştu.
Kaynak:posta.com.tr
Öykü Çelik ve Serhan Adalı aşka geldi!
Ünlü oyuncu Öykü Çelik ile Serhan Adalı araçta öpüşürken görüntülendi.Magazin - 21 Temmuz 2017 15:27
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