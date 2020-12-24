Öykü Çelik'ten olay açıklama: Survivor'da beni çıtır çıtır yiyebilirler!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefi olan ve magazin sayfalarında bol bol kendine yer bulan Öykü Çelik, Youtube'da Mennan Şahin'in programına konuk oldu. Yapılan eleştirilerle ilgili kendisine haksızlık yapıldığını savunan Çelik, “Ana haberlere çıktım, Twitter’da gündem oldum. Artık bas bas bağırsam da bunu kurtara bileceğimi düşünmüyorum.” dedi.Survivor 2021'de yarışacak olan oyuncu, yarışmayla ilgili yöneltilen soruya ise şöyle cevap verdi:"Şimdi değişik bir şey denemeye karar verdim. Ben zaten oyuncuyum. Öykü Çelik’im. İnsanlar bana hep şunu söyledi: Survivor’a gidiyorsun ama sen oyuncusun. Evet oyuncuyum ama bu Survivor’a gitmek istememi değiştiremez. O kadar çok kişi var ki bizim sektörde Survivor’a gitmek isteyen. Sanırım en cesaretlilerinden birisi ben olacağım.Ben hiçbir zaman işin sonunu hedef koyan birisi olmadım. Bir yarış olur, ben o yarışı kazanmayı hedeflerim. Sonraki yarışı kazanmayı hedeflerim. Böyle böyle gittiğimde sonlara doğru gideceğime inanıyorum yarışmada. Ama birinci olabilirim lafı çok iddialı bir şey çünkü ekipte inanılmaz güçlü insanlar var. Yani beni çıtır çıtır yiyebilirler."