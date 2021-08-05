Öykü Gürman da reklam yüzü oldu!

Tanıtımla birlikte 45 sn’lik reklam filminin ilk versiyonu, televizyon, radyo ve sosyal medyada aynı anda yayına girdi. Sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim alan reklam filmi kısa sürede trand topiclere girmeyi başardı.Öykü Gürman’ın enerjik ve renkli tarzı, Juss Meyve Suyu markasının rengarenk tatları ile bir araya getirildi. Reklam filminde sanatçı yaz aylarının coşkusunu izleyenlere yaşattı.Öykü Gürman'ın Flamenko'dan esinlenerek oluşturduğu kendine özgü tarzına ek olarak, markaya özel hazırlanan Convention dans koreografisi (Elements Of Dance Company ) ile reklam kampanyası oluşturuldu.Öykü Gürman, sahnede lansmana katılanlara teşekkür ettiği sırada kendisine yapılan büyük sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 4 Ağustos tarihinde yeni yaşına adım atacak Öykü Gürman’a reklam filmi gösterimi sonrası Marka yetkilileri ve radyocu Cem Arslan’ın hazırladığı kendi fotoğrafının üstünde yer aldığı pasta karşısında çok mutlu olan sanatçı duygulu anlar yaşadı.Ülkemizde yaşanan orman yangınları ile de açıklama yapan şarkıcı bir yandan üzüntüsünü dile getirirken diğer yandan yeşile ve doğaya sahip çıkmak adına yapılacak çalışmalara kendisinin de gönülden destek vereceğini söyledi.