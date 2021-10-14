Öykü Karayel ve Akın Akınözü ilk set fotoğrafı

İzleyici ile çok yakında buluşacak olan Kaderimin Oyunu dizi setinden gelen ilk fotoğraflar sosyal medyada ilgi ve heyecan yarattı.Güçlü isimleri ve etkileyici hikayesi ile Kaderimin Oyunu herkesi derinden etkileyecek.Kaderimin Oyunu çok yakında Star Tv’de.