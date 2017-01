Oyunseverler, Gaming İstanbul 2017'de buluşacak

Teknoloji - 30 Ocak 2017 17:11

"Aile Boyu Eğlence ve Oyun" konseptiyle yola çıkan ve ilk senesinde 46 bin 800 ziyaretçinin katımılıyla gerçekleştirilen "Gaming İstanbul" fuarının ikincisi, 2-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde oyun severlerle buluşacak. Yerel ve uluslararası yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören fuarda, oyun turnuvalarının yanı sıra lansman ve konferanslar da düzenlenecek. Fuarda, Gamecell Hivefest organizasyonunda 14 bin dolar ödüllü League of Legends Turnuvası, 4 bin dolar ödüllü Vainglory Turnuvası ve 15 bin dolar ödüllü FIFA 17 Turnuvası finalleri de gerçekleştirilecek.120 BİN TL ÖDÜLLÜ TURNUVADünyanın en büyük oyun üreticisi Tencent'in 5v5 mobil MOBA oyunu "Strike of Kings"in lansmanı da GIST 2017'de gerçekleşecek. Tencent, Gaming İstanbul süresince devam edecek 120 bin TL ödüllü "Strike of Kings" turnuvasında oyuncuları buluşturacak. "Strike of Kings"in Türk oyuncularıyla tanışmasını sağlamak amacıyla, oyundaki tüm karakter ve 'skin'ler Türk oyuncuları için iki hafta ücretsiz açık olacak.PLAYSTATION VR SİSTEMİNİN LANSMANI YAPILACAKSony, PlayStation VR sistemini, en yeni oyunlarını ve son teknolojilerini Gaming İstanbul 2017'de oyun severlere tanıtacak. PS4 platformundaki birçok oyunun deneme imkanı sunulacak fuarda, katılımcılar PS VR ve PS4 temalı özel hediyeler kazanabilecek.STAR WARS: FORCE ARENA'DA KAZANMA MÜCADELESİGaming İstanbul 2017'de katılımcılar, Star Wars: Force Arena, MARVEL Future Fight, Paramanya ve Netmarble'ın eğlenceli oyunlarını deneme şansı elde edecek ve birbirinden farklı hediyeler kazanma şansı da yakalayacak. Netmarble standında oyuncular, Star Wars: Force Arena'da kazanmak için mücadele edecek. Netmarble ayrıca, ana sahnede gerçekleştireceği Wolfteam Turnuvası ve Mstar Dans Workshop'u ile de fuarda ziyaretçilerle buluşacak.Kaynak:DHA