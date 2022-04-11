Oyun festivali başladı!

dünya oyun sektöründe önemli bir yere sahip olan Türkiye’de gerçekleştirilmiş sayılı oyun etkinliklerinden biri olan Gaming Forum’da Youtube ve Twitch yayıncıları Post42, Kerem Enginar, Sonat Işık, Mete EasterGamersTv Özbey, Tuna Yurdakul, Onur Bilge, Oyunların Ustası, Oyun Gemisi oyun tutkunları ile buluşacak.
Gaming Forum kapsamında katılımcılar, PUBG, FIFA 22, Brawl Stars ve Rocket League gibi oyunları deneyimleyecek; Xbox’ta ekran başına geçerek gerçekleştirilecek ödüllü turnuvalarda yarışma imkanı bulacak ve Game Pass’den
hediyeler kazanacak. Oyun karakterlerinin kostümlerini taşıyacak Cosplayer’ın da katılacağı Gaming Forum’da Cosplay Kostüm Sergisi de düzenlenecek.
Gaming Forum’a katılan oyunseverler Türkiye’nin en önemli teknoloji firmalarının yepyeni teknolojilerini de deneyimleme imkanı yakalayacak. FunLAB’in VR deneyim alanında her yaşa hitap eden oyunların yani sıra çocuklar tarafından en çok indirme sayısına ulaşan Brawl Stars da Gaming Forum’da yerini aldı.
Turnuva ve oyunlar hakkında bilgi verelim
15 Nisan Game Pass kart ödüllü Rocket League turnuvası
16 Nisan Xbox hediyeli Fifa 22 Turnuvası
17 Nisan para ödüllü Brawl Stars Turnuvası
16 Nisan para ödüllü Cosplay Yarışması
Her gün PUBG mobile, Brawl Stars, Rocket League ve Fifa 22 mini turnuvaları
Oyun endüstrisinin kalbinin atacağı etkinliğe katılacak olan tanınmış yayıncıların programı ise şöyle:
Post42: 9 Nisan Cumartesi 13:00 (Genel katılımcı)
Kerem Enginar: 10 ve 16 Nisan 14:00 (How To Stream)
Sonat Işık – Mete EasterGamersTv Özbey – Tuna Yurdakul: 16 Nisan 16:00 (Fifa 22)
Cosplay Yarışması: 16 Nisan 14:00-16:00
Onur Bilge - Oyun Gemisi – Oyunların Ustası: 13 ve 17 Nisan 16:00 (Brawl Stars)
Rakamlarla Türkiye’de Oyun Endüstrisi
Türkiye’de, 3 ana platform olan mobil oyunlar, bilgisayar ve oyun konsollarında, 30 milyon kadar dijital oyuncu bulunuyor. Oyun pazarının toplam pazar değeri ise 750 milyon doları buluyor. Oyuncu profilinin yüzde 54’ü erkek, yüzde 46’sı ise kadın oyunculardan oluşuyor. Mobil oyunlarda ise oyuncuların yüzde 51’i kadın. En çok dijital oyuncu 10-30 yaş aralığında yer alıyor.