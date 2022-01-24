Oyuncu Bülent Şakrak’ın acı günü...

Bülent Şakrak'ın Alzheimer hastası annesi Meral Şakrak tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Merhume için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Camii’nde bir tören düzenlendi. Tören'de Bülent Şakrak'ı, eşi Ceyda Düvenci, Cem Yılmaz, Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, Hazal Kaya ve eşi Ali Atay, Selin Şekerci yalnız bırakmadı. Ayrıca sinema ve tiyatro camiasından çok sayıda kişi de törene katıldı.Cenaze sonrası Bülent Şakrak taziyeleri kabul ederken eşi Ceyda Düvenci yanından ayrılmadı. Meral Şakrak’ın cenazesi Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.