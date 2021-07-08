Oyuncu Canan Ergüder'den haber var!

'Menajerimi Ara' adlı dizide rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, hemen tedavisini başlatarak diziden ayrılmıştı. Şimdilerde gözlerden uzak tedavisine devam eden bir çocuk annesi oyuncu, bu sırada sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başladı.Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan Ergüder, peruk yerine bandana takmayı tercih etti. Bandanayla poz veren sanatçı, "Artık biraz da böyle" diye yazdı.