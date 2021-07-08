Oyuncu Canan Ergüder'den haber var!

Meme kanserine yakalanan ve tedavi gören Canan Ergüder, bandana takmaya başladı. Bandanayla poz veren sanatçı, "Artık biraz da böyle" diye yazdı.

08.07.2021 09:48 Magazin

Oyuncu Canan Ergüder'den haber var! 'Menajerimi Ara' adlı dizide rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, hemen tedavisini başlatarak diziden ayrılmıştı. Şimdilerde gözlerden uzak tedavisine devam eden bir çocuk annesi oyuncu, bu sırada sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başladı.


"ARTIK BİRAZ DA BÖYLE"

Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan Ergüder, peruk yerine bandana takmayı tercih etti. Bandanayla poz veren sanatçı, "Artık biraz da böyle" diye yazdı.
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: