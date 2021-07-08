'Menajerimi Ara' adlı dizide rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, hemen tedavisini başlatarak diziden ayrılmıştı. Şimdilerde gözlerden uzak tedavisine devam eden bir çocuk annesi oyuncu, bu sırada sosyal medya hesabını aktif kullanmaya başladı.
"ARTIK BİRAZ DA BÖYLE"
Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan Ergüder, peruk yerine bandana takmayı tercih etti. Bandanayla poz veren sanatçı, "Artık biraz da böyle" diye yazdı.
Oyuncu Canan Ergüder'den haber var!
Meme kanserine yakalanan ve tedavi gören Canan Ergüder, bandana takmaya başladı. Bandanayla poz veren sanatçı, "Artık biraz da böyle" diye yazdı.
08.07.2021 09:48 Magazin