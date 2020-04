Oyuncuları ALEF'i anlattı!

Türkiye’de mistik polisiye türünün ilk örneği olan Alef’in yönetmenliğini Emin Alper, senaristliğini Emre Kayıiş, yapımını ise MAY Prodüksiyon üstleniyor. Gizem ve aksiyon dolu sürükleyici hikayesi ile ALEF’in ilk iki bölümü Cuma günü BluTv ve FX’de yayınlandı.Dizinin başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’i ALEF’i Yekta Kopan’a anlattı.“Her set yönetmenine benzer” diyen Kenan İmirzalıoğlu, yönetmen Emin Alper’in liderlik ettiği tüm yaratıcı birimlerin elinden gelenin en iyisini yaparak ALEF’i yarattığını belirtti. Her sahnede renklerden seslere kadar her şeyin ince ince çalışıldığını, her mekanda yapılan çalışmalarda işin estetik değerinin yükseldiğini ekledi.Settar’ın bir işi halletmek için en kısa yolu bulup onu zorlayan, otoriteyle arası hiçbir zaman iyi olmamış alaturka bir karakter olduğunu söyleyen Taylan, tamamen Batılı bir karakter olan Kemal ile bir tezat oluşturduğunu ancak yaralarının aynı olduğunu söyledi. Dertleri bu kadar aynı olup yordamları tamamen farklı olan iki insanın hikayesini anlatabilmesinin ise ALEF’in senaryosunun marifeti olduğunu söyledi.ALEF’te Yaşar karakterine hayat veren Melisa Sözen, kendi katmanları olan rolleri oynayabilmek için dijital işlerin oyunculara büyük olanak sağladığını söyledi. Bir İslam tarihi uzmanını canlandıran Melisa Sözen, kendisinin de polisiye hayranı olduğunu bu nedenle ALEF’in hikayesinin kendisine çok sıcak geldiğini söyledi.