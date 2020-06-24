Ozan Dolunay, Bahar Şahin'le aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi!

Bahar Şahin, kendisi gibi oyuncu olan Cenan Adıgüzel'le birlikteyken, 'Zalim İstanbul' setinde Ozan Dolunay'la yakınlaştığı yönünde iddialar bugün magazin basınında yer almıştı. Hatta ikilinin Bostancı'da bir mekanda baş başa yemek yedikleri ve öpüşürken görüldükleri de konuşuluyordu.Ozan Dolunay iddialar sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla yanıt verdi: