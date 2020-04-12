Ozan Güven, Cem Yılmaz’ın ismini duyunca ateş püskürdü

Ozan Güven geçtiğimiz cuma günü köpeğini gezdirmek istedi. Pijamalarıyla sokağa çıkan ünlü oyuncu gazetecileri görünce çılgına döndü.Koşarak evine kaçan Ozan Güven, köpeğini yardımcısına teslim etti. Basın mensuplarına, “Saçmalamayın artık yeter ya” diyerek sitem etti. Güven, evimin önündeyim köpeğimi gezdiriyorum diyerek sitemli sözlerine devam etti.Bir televizyon muhabiri geçtiğimiz gün komşunuz Cem Yılmaz’ın bahçesinde yangın çıktı deyince deliye döndü. “Banane lan Cem’den, kapatın kamerayı, çekmeyin, kapatın, kapatır mısın kamerayı. Kapat lan kamerayı. Çek köpeği de çekin ne güzel değil mi?” diyerek evine girdi. Ozan Güven’in bir dönem yedikleri, içtikleri ayrı gitmediği Cem Yılmaz’ın ismini duyunca neden küplere bindiği ise merak konusu oldu. (Kaynak: sozcu.com.tr)