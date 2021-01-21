Ozan Güven hakim karşısına çıktı!

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Duruşmada kimlik tespitleri sırasında oyuncu Ozan Güven’in aylık geliri soruldu. Hakim, Ozan Güven gelirini beyan etmeden önce duruşmayı takip eden basın mensuplarını göstererek “Bunu haber yaparlar” dedi. Bunun üzerine Güven aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu beyan ederken, Deniz Bulutsuz ise 20 bin TL geliri olduğunu aktardı. Hakim, Deniz Bulutsuz’un da Ozan Güven’in de müşteki sanık olduğunu aktararak beyanların alınmasına geçti.Deniz Bulutsuz olayı tekrar anlatmanın kendisi için zor olduğunu söyleyerek “Yaşananlar çok ağırdı. Ben bana yönelik yaralama suçlamasını kabul etmiyorum. Kendimi korumaya çalışırken savunmaya çalışmışımdır. Bana gelen darbelere engel olmaya çalıştım. Ev 2 kattı. Ozan’dan dayak yemeye üst katta başladım. Çenem üst katta yarıldı. Benim çenemi cam kesti. Merdivenlerde saçımdan tuttu ben düştüm. Evden çıkmaya çalıştım. Kapıyı açıp çıkmak isterken yerde beni tekmeledi ve çıkmama izin vermedi. Ayrıca kapıyı da kilitledi. Sesimi duyurmak için pencereye yöneldim. Pencereyi de kapattı. Pencere ve kapı arasında gidip gelirken epey darbe aldım. Bilincimi kaybetmişim su dökerek beni uyandırdı. Kapının önündeydim ben. Ardından kapıyı açtım ve çıktım. Ayakkabım yoktu. Ben evden çıkınca uzaklaşmaya çalıştım ancak ayakkabım olmadığı için ana caddeye çıkma cesaretini gösteremedim. Bana daha önce hakaret etmişti. Ozan alkol aldığında fütursuz olur. O haldeyken üstüne gidilmez. Olayın yaşandığı dönemde görme kaybım çok fazlaydı. Olaydan 6-7 gün sonra önce adliye içindeki adli tabibin sevki ile Göztepe SSK Devlet Hastanesi’ne gittim. Gözümde ağır kanama vardı" dedi.Ozan Güven ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek şöyle konuştu:“Bir eski sevgili muhabbeti açıldı. Ben ‘neden bunları anlatıyorsun Deniz’ dedim. Müstakil bir evdeydik. İkimiz de alkol almadık. Ayrılma konusu açıldı, eliyle abajuru ittirdi. ‘Ne yapıyorsun’ dedim. Ben abajur ile çenesine vurmadım. Abajurun şapkası yere düştü. Sapını almaya çalışırken elimden çekiştirdi. Çenesi çizildi. Ben de aşağıya indim ve yara bandı getirdim. Abajur kırılmadı istenilirse getirip gösterebilirim. Deniz Hanım bana ‘seni tüm Türkiye’ye rezil edeceğim’ dedi"Tarafları dinleyen mahkeme hakimi davayı ileri bir tarihe erteledi. Ozan Güven'den sonraki duruşmada abajuru getirmesi istenilirken, Deniz Bulutsuz’un çenesindeki yaralanmanın sabit iz niteliğinde olup olmadığı ve basit tıbbı müdahale ile girebilip giderilmeyeceği yönünde Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması istendi.