Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu!

Güven'in “hakaret”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapsi istendi.
Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven’e karşı işlediği “basit yaralama” suçunun dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.
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