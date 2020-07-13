Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu!

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz ile oyuncu Ozan Güven arasında yaşanan darp olayına ilişkin yürütülen soruşturmada tamamlandı.

13.07.2020 14:13 Magazin

Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu! Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu Ozan Güven'e dava açıldı.

Güven'in “hakaret”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapsi istendi.

Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven’e karşı işlediği “basit yaralama” suçunun dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.

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