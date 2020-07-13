Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu!

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Deniz Bulutsuz’dan Ozan Güven açıklaması!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu Ozan Güven'e dava açıldı.Güven'in “hakaret”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapsi istendi.Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven’e karşı işlediği “basit yaralama” suçunun dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.