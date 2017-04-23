Puhu TV'de yayınlanan "Fİ" dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve dizideki sevişme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı Ece Önen'in annesi Şebnem Önen ve babasıyla tanıştı.
Etiler'de bir mekanda yemek yiyen Güven, yemek sonrası birlikte görüntülenmemek için sevgilisi ve ailesini uğurlayıp mekanda on dakika daha zaman geçirdi.
Ozan Güven, evlilikle ilgili soruları yanıtsız bırakırken neşesinin yerinde olması dikkat çekti.
Ozan Güven, sevgilisinin ailesiyle tanıştı
"Fİ"deki sahneleriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Ozan Güven, sevgilisi Ece Önen’in ailesiyle tanıştı.Magazin - 23 Nisan 2017 09:00
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