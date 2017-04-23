Ozan Güven, sevgilisinin ailesiyle tanıştı

Magazin - 23 Nisan 2017 09:00

Puhu TV'de yayınlanan "Fİ" dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve dizideki sevişme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı Ece Önen'in annesi Şebnem Önen ve babasıyla tanıştı.Etiler'de bir mekanda yemek yiyen Güven, yemek sonrası birlikte görüntülenmemek için sevgilisi ve ailesini uğurlayıp mekanda on dakika daha zaman geçirdi.Ozan Güven, evlilikle ilgili soruları yanıtsız bırakırken neşesinin yerinde olması dikkat çekti.