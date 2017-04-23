Ozan Güven, sevgilisinin ailesiyle tanıştı

"Fİ"deki sahneleriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Ozan Güven, sevgilisi Ece Önen’in ailesiyle tanıştı.

Magazin - 23 Nisan 2017 09:00
Ozan Güven, sevgilisinin ailesiyle tanıştı
Puhu TV'de yayınlanan "Fİ" dizisiyle adından sıkça söz ettiren ve dizideki sevişme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı Ece Önen'in annesi Şebnem Önen ve babasıyla tanıştı.

Etiler'de bir mekanda yemek yiyen Güven, yemek sonrası birlikte görüntülenmemek için sevgilisi ve ailesini uğurlayıp mekanda on dakika daha zaman geçirdi.

Ozan Güven, evlilikle ilgili soruları yanıtsız bırakırken neşesinin yerinde olması dikkat çekti.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ozan Güven, Ece Önen

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Bu hareketi kafa karıştırdı!
  • Ünlü isimden şoke eden itiraf...
  • Canlı yayında skandal: 'Kuzenim' dedi, sevgilisi çıktı
  • Survivor yarışmacılarının sevgilileri ve eşleri
  • Tolga Çevik'in eşinden güldüren not

Bu hareketi kafa karıştırdı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Sinan'dan doğum günü kutlaması!
  • Göksel'i o yorumlar çok üzdü...
  • Kıvanç Tatlıtuğ'un özel şartları!
  • Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
  • Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
  • "Beren'le hala sevgili gibiyiz"
  • Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?
  • Hakan Çalhanoğlu imzayı attı!
  • Eşinin bir dediğini iki etmiyor...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!
  • Sarp Apak ilk kez açıkladı!
  • Birce Akalay'ın 'Twitter' isyanı!
  • Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
  • Düğün yeri ve tarihi netleşti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Yıldırım ve Özge Gürel'e tam destek!
  • Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın paylaştı! Çocukları ile...
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!