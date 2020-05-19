Ozan Güven ile aşk yaşadığı konuşulan Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Daha önce Instagram'dan sevgilisiyle herhangi bir paylaşımda bulunmayan Bulutsuz, Güven'in doğum gününü romantik bir şekilde kutladı.
Deniz Bulutsuz, 45 yaşına basan Ozan Güven'i yayınladığı bir kareye etiketleyerek, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notuyla aşkını itiraf etti.
(Kaynak: hurriyet.com.tr)
Ozan Güven'e aşkını ilan etti! Romantik kutlama...
Oyuncu Ozan Güven ile bir süredir ilişki yaşayan Deniz Bulutsuz'dan aşk itirafı geldi. Bulutsuz, 45 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
19.05.2020 15:30 Magazin