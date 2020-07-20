Ozan Güven'e büyük darbe!

6 aydır beraberlik yaşadığı sosyal medya editörü Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanacak olan ünlü oyuncu Ozan Güven'e bir darbe de reklam yüzü olduğu bankadan geldi.tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen cuma Güven'in sinemalardaki bütün reklam afişleri kaldırıldı. Ünlü oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve "Ozan Güven'i reklamlarda görmek istemiyoruz" demişti.Son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden rekkam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı öğrenildi.