Ozan Güven’e evlerini açtılar…

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven'in başı dertten kurtulmuyor. Son olarak reklam filmlerinde rol aldığı banka firması oyuncunun fotoğraflarının üzerinde olduğu afişleri toplatmıştı. Güven'in darp olayının basına yansımasının ardından görüntü vermemek ve gelen tepkilerden uzak durabilmek adına villasında kalmadığı öğrenildi.Uçankuş TV’de ekrana gelen “Hayatın İçinden” programının iddiasına göre villasında kalamayan Ozan Güven’e; Neslihan – Kamil Güler çifti dairelerini açtı ve Güven, ünlü çiftin Fulya’da bulunan dairesinde kalıyor.Yayında dile getirilen bir diğer iddiaya göre Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’u arayıp özür diledi. ‘Aramızdaki bu üzüntüyü çözelim, barışalım’ dedi ama Bulutsuz kabul etmedi.