Ozan Güven'in kafası yarıldı: Apar topar hastaneye yatırıldı!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddasıyla yargılanan Ozan Güven, dün sabah Ulus’ta bulunan özel bir hastanenin acil servisine giriş yaptı. Güven'in sabaha karşı evinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştüğü ve kafasının yarıldığı öğrenildi. Hastanede oyuncunun kafasına 6 dikiş atıldı. Tedavi edilen Güven hastanenin acil kapısından çıkış yaptı.Darp iddialarının ardından Ozan Güven rol aldığı Babil dizisinden ayrılmıştı. Güven'in yerine Onur Saylak'ın diziye katıldığı öğrenildi. Babil'in yeni sezon çekimlerinin kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor.