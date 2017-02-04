Uzun süredir şapkasız görüntü vermeyen Ozan Güven bu kez şapkasızdı. Başarılı oyuncunun saçlarının döküldüğü ve saçında açılmalar olduğu görüldü.
Ozan Güven'in şaşırtan görüntüsü!
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenine katılan Ozan Güven görüntüsü ile şaşırttı.Magazin - 04 Şubat 2017 13:23
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