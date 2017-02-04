Ozan Güven'in şaşırtan görüntüsü!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenine katılan Ozan Güven görüntüsü ile şaşırttı.

Magazin - 04 Şubat 2017 13:23
Ozan Güven'in şaşırtan görüntüsü!
Uzun süredir şapkasız görüntü vermeyen Ozan Güven bu kez şapkasızdı. Başarılı oyuncunun saçlarının döküldüğü ve saçında açılmalar olduğu görüldü.

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