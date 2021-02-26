Ozan Ünlü "Eve Döndü"

Akustik bir albüm olan “Eve Döndüm” toplam 7 şarkıdan oluşuyor. Hikayesi olan bu şarkıların 6’sının söz ve müziği Ozan Ünlü’ye ait.Ozan Ünlü, bestesi kendisine ait olan şarkılarını en saf halleriyle dinleyicilerin beğenisine sunuyor. Şarkılarını bir gitar ve bir vokal ile seslendiren Ünlü, neredeyse hiç bir dijital dokunuşun olmadığı organik bir albüm ile dönüş yapıyor. Aynı zamanda bu albümde hikayeler anlatan bambaşka bir yönünü de sevenleriyle paylaşıyor.Albümde bir Ferhan Şensoy şiiri olan “Sakıncasızım” parçası da yer alıyor. Aynı zamanda Pür Records’ta Alişan Göksoy ve Mehmet Arif Cengiz ile kaydedildi. Babajim stüdyolarında Arın Baykurt tarafından mix & masteringi yapılan akustik albüm, bağımsız bir yapım olarak dijital mecralarda yerini aldı.Albüm kapağının tasarımı ise Ozan Ünlü’nün kendisine ait olan çocukluk fotoğrafından oluşuyor.