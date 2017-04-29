Ozan ve Ece Doğulu'nun yakalanma kavgası

Ece Doğulu, baş başa yemek yedikleri mekâna basın mensuplarının gelmesinin acısını, sosyetik güzelle samimi şekilde görüntülenen eşinden çıkardı.

Dedikodu - 29 Nisan 2017 10:00
Ozan ve Ece Doğulu'nun yakalanma kavgası
Ozan-Ece Doğulu çifti bir restoranda baş başa yemek yedi. İkilinin keyfi, muhabirlerin fotoğraflarını çektiklerini fark etmeleriyle kaçtı.

Ece Doğulu faturayı, Arnavutköy’deki bir mekânda Tuba Peksayar’la samimi görüntüleriyle gündeme gelen eşine kesti.

Ünlü müzisyene, “Senin yüzünden peşimizi bırakmıyorlar” diye çıkışan Ece Hanım, sinirle masadan kalkıp mekânın içine geçti. Bu sırada restoran çalışanları, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışınca ortam gerildi.



Gecce samimiyeti!

Gecce samimiyeti!



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Kaynak: haberturk.com
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