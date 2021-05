Özcan Deniz, aşkını ilan etti! Sosyal medya karıştı!

49 yaşındaki Özcan Deniz, 26 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar'a olan aşkını ilan etti. "Tam "kaybettim" dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın...Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın...İyi ki de "inatsın",sabırsın. Onca "yok"luğa sahiplerin arasında nadide bir "VAR"SIN.." sözleriyle aşkını haykıran Deniz'e sevgilisinden yanıt gecikmedi:"Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim..."İkilinin bu mesajlaşması sosyal medyada da gündeme geldi. Eski eşi Feyza Aktan'la davalık olan Özcan Deniz'le davalık olan Özcan Deniz'in "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunasın" sözleri tartışma yarattı.