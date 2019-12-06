Uzun süredir yeni şarkısı merakla beklenen Özcan Deniz hayranlarının meraklı bekleyişini sonlandırdı. Şarkıcı, 'Aşk' isimli yeni şarkısını DNZ Production etiketiyle yayınladı. Dijital platformlarda yerini alan şarkı büyük beğeni topladı.
Sözleri Özcan Deniz, bestesi Yeganeh Abi Abdollah Antonio ve düzenlemesi Gürsel Çelik’e ait olan “Aşk” oldukça sevildi.
Özcan Deniz 'Aşk'la döndü!
Özcan Deniz, 'Aşk' isimli şarkısını piyasaya sürdü. Uzun süre müzik çalışmalarına ara veren şarkıcı bomba gibi döndü.
06.12.2019 18:12 Magazin