Özcan Deniz, Ömür Gedik ve Pamir Pekin'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler Safa Gülsoy'un kamerasına poz verdiler.
Gözleri görmeyen bir köpekle poz veren Özcan Deniz, "duygusu olan tek canlı insan değildir" diyerek engelli hayvanlara destek verdi. Sokak kedilerini beslerken verdiği pozla takvimde yer alan Ömür Gedik "onların yaşam alanlarını işgal ettik ama sevgimizi ve ilgimizi paylaşmayı ihmal etmeyelim" dedi.
Pamir Pekin ise "doğanın her bir parçasını sevmeliyiz" diyerek takvime destek oldu. Takvimde Özcan Deniz, Ömür Gedik ve Pamir Tekin'in dışında Ajda Pekkan, Buray, Kerem Alışık, Burcu Biricik, Onur Büyüktopçu, Cansel Elçin, Hande Erçel, Oğuzhan Koç, Bahar Öztan ve radyocular yer alıyor.
Özcan Deniz engelli köpekle poz verdi!
HAÇİKO Derneği'nin sokak hayvanları yararına hazırladığı 2017 yılı masa takvimi yeni yıla rekor satışla girdi.Magazin - 05 Ocak 2017 13:22
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