Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı affetti

Sanatçı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla, "yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Özcan Deniz'e 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan'a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da "Basit yaralama" suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.Özcan Deniz, önceki gün sahnedeydi. Şarkıcı konser sırasında dinleyicilerine içini döktü ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki şarkıcı, "Olabilir, hala insanlar 'Kesin yapmıştır, bir şeydir, falandır, filandır...' diye düşünebilir. Ama yapmadığıma dair her şeyin üzerine yemin edebilirim. O yüzden bana yapılan çok büyük, ağır bir haksızlıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu kararın çıkması çok anlamlı oldu." dedi.Özcan Deniz daha sonra da eski eşi için "Kadına şiddet; yani altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şey. Ama bana bu haksızlığı yapan kişiyi affediyorum." ifadelerini kullandı.