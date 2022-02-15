Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: "Kızımın yüzünde darp izleri vardı"

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özcan Deniz ve Feyza Aktan katılmadı. Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada Feyza Aktan’ın annesi ve Özcan Deniz’in arkadaşı tanık olarak dinlendi. İlk olarak dinlenen Feyza Aktan’ın annesi Fatma Damarcan, Özcan Deniz, kızı ve torunu ile birlikte Muğla’ya tatile gittiklerini, ancak Aktan ve Deniz tartışınca İstanbul’a dönme kararı aldıklarını söyledi.Dönmek üzere çantaları hazırladığını ve arabaya indirdiği sırada evde gürültü geldiğini anlatan Damarcan, "Eve doğru gittim. Eve girdiğimde Özcan torunum kucağında dışarı çıkıyordu. Kızımın yanına çıktığımda kızım kendini banyoya kilitlemişti. Bir süre sonra kızım Feyza’yı ikna ettik. Banyodan çıktığında sürekli ağlıyordu. Sonra kendisiyle konuştuğumda Özcan’ın kendisini kapıya sıkıştırdığını ve kafasına vurarak darp ettiğini söyledi. Ben bu anları görmedim. Feyza’dan duydum” dedi. Kızının saçlarının dağınık olduğunu ve yüzünde darp izleri olduğunu söyleyen anne Fatma Damarcan, “Duyduğum sesler Özcan’ın bağırma ve tehdit sesleriydi. Feyza da çığlık atıyordu. Olaylardan sonra hep birlikte İstanbul’a döndük” şeklinde konuştu.Tanık olarak ifade veren Özcan Deniz’in arkadaşı Neptün Altun, Muğla’daki tatilde kendisinin de olduğunu söyleyerek, “Yaşanan tartışma Feyza ile annesi arasındaydı. Özcan ile Feyza arasında herhangi bir tartışma gerçekleşmedi. Özcan’ın Feyza’yı darp ettiğini görmedim” dedi.Alınan tanık beyanlarının ardından mahkeme, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (Kaynak: Damla GÜLER / milliyet.com.tr)