Özcan Deniz ve Aslı Enver'in soğukla savaşı!
Özcan Deniz ile Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı 'İstanbul'lu Gelin'in çekimlerinde -17 derece sıkıntısı yaşanıyor!
Magazin - 14 Ocak 2017 20:00
Star TV’nin merakla beklenen dizisi "İstanbullu Gelin"in çekimleri başladı. Zeynep Günay Tan'ın yönettiği 'İstanbullu Gelin'in çekimleri Uludağ'da gerçekleşiyor. İki sevgiliyi canlandıran Özcan Deniz ve Aslı Enver -17 derecede soğuğa karşı direniyorlar. Rol gereği ise romantizmin doruklarına çıkıyorlar!
Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği "İstanbullu Gelin" dizisi yakında Star TV’de ekrana gelecek.
"İstanbullu Gelin"in çekimleri başladı
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