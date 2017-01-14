Özcan Deniz ve Aslı Enver'in soğukla savaşı!

Özcan Deniz ile Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı 'İstanbul'lu Gelin'in çekimlerinde -17 derece sıkıntısı yaşanıyor!

Magazin - 14 Ocak 2017 20:00
Özcan Deniz ve Aslı Enver'in soğukla savaşı!
Star TV’nin merakla beklenen dizisi "İstanbullu Gelin"in çekimleri başladı. Zeynep Günay Tan'ın yönettiği 'İstanbullu Gelin'in çekimleri Uludağ'da gerçekleşiyor. İki sevgiliyi canlandıran Özcan Deniz ve Aslı Enver -17 derecede soğuğa karşı direniyorlar. Rol gereği ise romantizmin doruklarına çıkıyorlar!

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği "İstanbullu Gelin" dizisi yakında Star TV’de ekrana gelecek.



"İstanbullu Gelin"in çekimleri başladı
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Bağlantılar: Özcan Deniz, Aslı Enver

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