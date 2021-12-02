Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında şok ifadeler!

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özcan Deniz ve Feyza Aktan katılmadı. Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada Deniz ve Aktan’ın kardeşleri tanık olarak dinlendi.İlk olarak ifade veren Feyza Aktan’ın kardeşi Eda Aktan, yeğeni Kuzey’in Özcan Deniz’in telefonundan çizgi film izlediği sırada telefona mesaj geldiğini ve bu mesaj üzerine Feyza Aktan’ın Deniz’in yengesini aradığını anlattı. Özcan Deniz’in bu telefon konuşmasını duyması üzerine sinirlenerek odaya geldiğini anlatan Eda Aktan, “Odaya girip Kuzey’i elimizden aldı. Feyza’yı iterek duvara vurdu. Kuzey’le birlikte kendisini başka bir odaya kilitledi. Odadayken ağabeyini arayıp, ‘İstanbul’a geldiğimde boşanacağız. Sözleşmeyi kasadan çıkar’ dedi. Bu konuşmaları biz de duyduk” dedi.Özcan Deniz’in daha sonra odadan çıkarak Feyza Aktan ile konuştuğunu anlatan Eda Aktan, “Ben yan odaya geçtim. Odalar çok yakın olduğu için sesleri duyuyordum. Özcan, ‘Erkek mi görmek istiyorsun?’ diyerek Feyza’yı darp etmeye başladı. Feyza’nın ‘Özcan yapma, bırak o sigarayı’ diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza’nın yüzüne yönelterek, ‘Sigarayı yüzünde söndürürüm’ dedi. Daha sonra Feyza’nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darp edildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı. Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler” şeklinde konuştu.Tanık olarak dinlenen Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz, Feyza Aktan’ın hamile olduğu dönem kardeşine, “Çocuğu doğurup, size vereceğim” dediğini söyledi. Aktan’ın hamileyken ailesinin yanına Antalya’ya gittiğini dile getiren Deniz, “Orada doğum yapmak istiyordu. Özcan da doğumu İstanbul’da yapmasını ve nikah kıyılmasını istiyordu. Feyza bunların hiçbirine yanaşmadı” dedi.Herhangi bir darp olayına şahit olmadığını söyleyen Ercan Deniz, “Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu” dedi.Özcan Deniz’in 20 yıldır yanında olan güvenlik görevlisi Ergün Çetin, "Bugüne kadar hep birlikteydik. Bu süreçte Feyza Hanım'ın kendi kendini darp ettiğine çok kez şahit oldum. Kendine tokat atıyordu” ifadesini verdi.Alınan tanık ifadelerinin ardından mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.